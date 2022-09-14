Более 40 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 10:18 Поделиться Telegram

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Viber Более 40 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья с начала года Подмосковье привлекло новых инвесторов

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Проекты на 25 миллиардов рублей привлекли индустриальные парки в Московской области в этом году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«С начала этого года резидентами индустриальных парков в Подмосковье стали более 40 компаний. Общий объем заявленных инвестиций по проектам новых резидентов превышает 25 миллиардов рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 3,7 тысячи рабочих мест для жителей Московской области», — рассказала Екатерина Зиновьева.

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Крупнейшим инвестором этого года стала компания OZON. Маркетплейс строит логистический комплекс на территории индустриального парка «PNK Парк Пушкино 2». Объем инвестиций составляет около 11 миллиардов рублей.

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Еще одним крупным инвестором, который в этом году получил статус резидента индустриального парка «Южный», стала компания «Луховицкий горно-обогатительный комбинат». В запуск производства газоблоков компания намерена инвестировать три миллиарда рублей.

В Московской области работает 63 индустриальных парка, которые предлагают инвесторам разнообразные варианты промышленной инфраструктуры — от участков формата «Гринфилд» до полностью готовых промышленных боксов формата «Лайт Индастриал».

В сентябре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о цели привлечь в экономику региона триллион рублей инвестиций за год.

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