Подмосковье 19 января 2024, 13:09 Более 25 километров линий электропередачи в Истре отремонтировали за год Мособлэнерго

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 20 километров воздушных линий и 5,5 километра кабельных линий электропередачи на территории Истры в 2023 году. Работы проводились в рамках программы капитального ремонта.

В результате проведенных работ удалось значительно повысить надежность электроснабжения потребителей, проживающих в Истре и Дедовске, а также в деревнях Талицы, Ленино, Садки, поселках Первомайский и Глебовский.

Реклама

В деревне Слабошеино, на участке длиной три километра, провели замену неизолированных проводов на изолированный самонесущий провод напряжением 0,4 кВ. Также осуществлен ремонт 1,6 километра ЛЭП в поселке Шелковая Гора.

В рамках программы капитального ремонта в августе проведена капитальная замена 1,5 километра магистральной линии ВЛ-6 кВ, которая передает электроэнергию от ПС-260 до распределительного пункта РП-1 рядом с селом Рождествено. Эти работы позволили увеличить надежность электроснабжения потребителей в поселке Снегири, деревне Талицы, городе Дедовске и районе Нахабино.

Кроме того, в ходе капитального ремонта обновлена строительная часть на 10 трансформаторных подстанциях и заменено электрооборудование на пяти трансформаторных подстанциях. Для обеспечения безопасной эксплуатации очищена охранная зона трассы ЛЭП от растительности в объеме 23,4 гектара.

Всего на территории Подмосковья в 2023 году специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали 327 километров ЛЭП и заменили оборудование на 257 трансформаторных подстанциях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».