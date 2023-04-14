14 апреля 2023, 15:44
Более 25 километров дорог отремонтируют в Можайске за год
В 2023 году в Можайском округе отремонтируют 25 километров покрытия по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Некоторые участки были выбраны путем общественного голосования.
«Из 19 планируемых к ремонту дорог, пять будут отремонтированы по результатам голосования жителей Можайского округа на „Доброделе“: улица Советская в селе Тропарево, участок от улицы Советской в селе Поречье до деревни Бурмакино, а также два участка в деревне Воронино и вне границ деревни Рыльково», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.
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Ознакомиться с полным перечнем дорог, вошедших в программу ремонта на 2023 год, можно на сайте ведомства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.
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Ремонтные работы
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