Более 25 дворов Истры обновят в этом году. Там установят зоны для воркаута и скамейки

В программу комплексного благоустройства в городском округе Истра в этом году попали 27 дворовых территорий. Их выбрали местные жители, проголосовав на портале «Добродел». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Глава городского округа Истра Андрей Вихарев уточнил, что в этом году работы ведутся на 27 дворовых территориях. Обустраиваются новые детские игровые площадки с резиновым покрытием, спортивные площадки, а также площадки для занятий воркаутом. Во всех дворах расширяются парковочные карманы, а вместо вырубленных деревьев проводится компенсационная высадка. При озеленении дворов используются рулонные типы газона, кустарники, а также плодовые деревья. Для отдыха взрослого населения предусмотрены площадки с установкой скамеек и урн.

«Без внимания не остаются и входные группы жилых домов: подходы к подъездам выполняются из брусчатки и устанавливаются скамейки. Обустраиваются мусорные площадки. Важно отметить, что при планировании работ по капитальному благоустройству дворовых территорий учитывалось мнение наших жителей», — пояснил Андрей Вихарев.

Источник фото: администрация городского округа Истра

Жительница Дедовска Ирина Викторовна отметила, что в ее дворе практически все работы уже завершены. «Благодаря нашим общим прошлогодним стараниям в голосовании на „Доброделе“, мы — все жители — получили такой превосходный двор. Радует еще то, что в программу вошел и наш парк по улице Гагарина. Теперь и там глаз будет радоваться», — сказала Ирина Викторовна.

Жители Истринского округа уже выбрали, какие дворы попадут в программу комплексного благоустройства на следующий, 2020 год. По итогам опроса на портале «Добродел» и личных обращений сформирован предварительный список адресов. С ним можно ознакомиться на официальном сайте Министерства благоустройства Московской области.

Источник фото: администрация городского округа Истра

В программу благоустройства дворов входит установка детских площадок, обустройство освещения, парковок, информационных стендов, озеленение, оборудование контейнерных площадок, установка урн и лавочек. Все это делает подмосковные дворы комфортными и удобными для жителей.

Чаще всего за благоустройство своих дворов и подъездов голосовали жители, находящиеся в Истре, Дедовске, деревнях Покровское, Хуторки, Рычково и Кострово, селах Новопетровское и Павловской слободе, поселках Глебовский, Гидроузел, Северный и Снегири.