Более 25 дорог отремонтируют в Чехове в 2020 году

В 2020 году на территории городского округа Чехов будет отремонтировано 26 автодорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

26 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 18,2 км отремонтируют в Чехове в следующем году. 10 из них включены в план по ремонту дорог по результатам рейтингового голосования на портале «Добродел».

В 2020 году в Чехове отремонтируют дороги по адресам:

Шарапово

Красные Холмы

Сидориха, уч. 2

Троицкое, улица Строителей

Мещерское, улица Мирная

Мещерское, улица Рабочая

Крюково, улица Беседенская

Крюково, улица Луганская

Крюково, улица Угловая

Легчищево, уч. 1

Крюково, улица Илимская

Чехов, от Симферопольского шоссе до ж/д переезда по улице Центральной

Чехов, улица Бадеевская-1

Чехов, улица Центральная

Чехов, улица Зеленая

Чехов, проезд от улицы Советская до Садовников

Чехов, улица Монтажная

Чехов, улица Почтовая, уч. 1

Столбовая, улица Лесная

Сандарово, улица Солнечная

Венюково, уч. 3

Городище

село Дубна, улица Дачная

село Дубна, улица Дачная, уч. 2

село Дубна, улица Дачная, уч. 3

Гришенки, улица Вересковая

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Ольга Карпова отметила, что в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. о. Чехов» ежегодно выполняются работы по ремонту более 20 автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением средств из бюджета Московской области. «Это позволяет не только содержать улично-дорожную сеть округа в нормативном состоянии, но и улучшать транспортную доступность отдаленных от города населенных пунктов», — подчеркнула Ольга Карпова.

Житель села Дубна Виктор Карачаев подтвердил, что происходящие на дорогах изменения — ремонт асфальта, устройство заездных карманов и дополнительных пешеходных переходов — заметны. «В первую очередь, это безопасность нас и наших детей, но и еще комфорт при передвижении на автомобиле», — добавил Виктор Карачаев.

В 2019 году в муниципалитете были отремонтированы 22 автомобильные дороги общей протяженностью 12,6 км. В ноябре завершился ремонт асфальтового покрытия на территории областной больницы и еще по шести адресам, где расположены амбулатории и стационары, преимущественно в сельской местности.