Более 25 дорог отремонтируют в Чехове в 2020 году
26 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 18,2 км отремонтируют в Чехове в следующем году. 10 из них включены в план по ремонту дорог по результатам рейтингового голосования на портале «Добродел».
В 2020 году в Чехове отремонтируют дороги по адресам:
- Шарапово
- Красные Холмы
- Сидориха, уч. 2
- Троицкое, улица Строителей
- Мещерское, улица Мирная
- Мещерское, улица Рабочая
- Крюково, улица Беседенская
- Крюково, улица Луганская
- Крюково, улица Угловая
- Легчищево, уч. 1
- Крюково, улица Илимская
- Чехов, от Симферопольского шоссе до ж/д переезда по улице Центральной
- Чехов, улица Бадеевская-1
- Чехов, улица Центральная
- Чехов, улица Зеленая
- Чехов, проезд от улицы Советская до Садовников
- Чехов, улица Монтажная
- Чехов, улица Почтовая, уч. 1
- Столбовая, улица Лесная
- Сандарово, улица Солнечная
- Венюково, уч. 3
- Городище
- село Дубна, улица Дачная
- село Дубна, улица Дачная, уч. 2
- село Дубна, улица Дачная, уч. 3
- Гришенки, улица Вересковая
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Ольга Карпова отметила, что в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. о. Чехов» ежегодно выполняются работы по ремонту более 20 автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением средств из бюджета Московской области. «Это позволяет не только содержать улично-дорожную сеть округа в нормативном состоянии, но и улучшать транспортную доступность отдаленных от города населенных пунктов», — подчеркнула Ольга Карпова.
Житель села Дубна Виктор Карачаев подтвердил, что происходящие на дорогах изменения — ремонт асфальта, устройство заездных карманов и дополнительных пешеходных переходов — заметны. «В первую очередь, это безопасность нас и наших детей, но и еще комфорт при передвижении на автомобиле», — добавил Виктор Карачаев.
В 2019 году в муниципалитете были отремонтированы 22 автомобильные дороги общей протяженностью 12,6 км. В ноябре завершился ремонт асфальтового покрытия на территории областной больницы и еще по шести адресам, где расположены амбулатории и стационары, преимущественно в сельской местности.