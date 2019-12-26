    26 декабря 2019, 11:13

    Более 25 дорог отремонтируют в Чехове в 2020 году

    Андрей Зуев, Юлия Смирнова

    В 2020 году на территории городского округа Чехов будет отремонтировано 26 автодорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.
    Более 25 дорог отремонтируют в Чехове в 2020 году

    26 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 18,2 км отремонтируют в Чехове в следующем году. 10 из них включены в план по ремонту дорог по результатам рейтингового голосования на портале «Добродел».

    В 2020 году в Чехове отремонтируют дороги по адресам:

    • Шарапово
    • Красные Холмы
    • Сидориха, уч. 2
    • Троицкое, улица Строителей
    • Мещерское, улица Мирная
    • Мещерское, улица Рабочая
    • Крюково, улица Беседенская
    • Крюково, улица Луганская
    • Крюково, улица Угловая
    • Легчищево, уч. 1
    • Крюково, улица Илимская
    • Чехов, от Симферопольского шоссе до ж/д переезда по улице Центральной
    • Чехов, улица Бадеевская-1
    • Чехов, улица Центральная
    • Чехов, улица Зеленая
    • Чехов, проезд от улицы Советская до Садовников
    • Чехов, улица Монтажная
    • Чехов, улица Почтовая, уч. 1
    • Столбовая, улица Лесная
    • Сандарово, улица Солнечная
    • Венюково, уч. 3
    • Городище
    • село Дубна, улица Дачная
    • село Дубна, улица Дачная, уч. 2
    • село Дубна, улица Дачная, уч. 3
    • Гришенки, улица Вересковая

    Временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Ольга Карпова отметила, что в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. о. Чехов» ежегодно выполняются работы по ремонту более 20 автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением средств из бюджета Московской области. «Это позволяет не только содержать улично-дорожную сеть округа в нормативном состоянии, но и улучшать транспортную доступность отдаленных от города населенных пунктов», — подчеркнула Ольга Карпова.

    Житель села Дубна Виктор Карачаев подтвердил, что происходящие на дорогах изменения — ремонт асфальта, устройство заездных карманов и дополнительных пешеходных переходов — заметны. «В первую очередь, это безопасность нас и наших детей, но и еще комфорт при передвижении на автомобиле», — добавил Виктор Карачаев.

    В 2019 году в муниципалитете были отремонтированы 22 автомобильные дороги общей протяженностью 12,6 км. В ноябре завершился ремонт асфальтового покрытия на территории областной больницы и еще по шести адресам, где расположены амбулатории и стационары, преимущественно в сельской местности.