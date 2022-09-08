Более 25 дорог отремонтировали в Пушкинском округе | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Более 25 дорог отремонтировали в Пушкинском округе

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В рамках ремонтного сезона покрытие заменили на 28 участках дорог Пушкинского округа. Общая протяженность отремонтированных участков — более 17 километров.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 2,5 километра.

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«Дорожные службы в Пушкино отремонтировали более 17 километров покрытия на 28 муниципальных и региональных дорогах. Всего в рамках ремонтного сезона в округе заменят покрытие на 40 участках дорог протяженностью более 30 километров, при этом по просьбам жителей на „Доброделе“ отремонтируют 12 дорог», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он отметил также, что после окончания ремонтных работ проезд станет безопасным и комфортным для 290 тысяч жителей и гостей округа.

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На региональной сети по выбору жителей обновили более 2,5 километра покрытия. Работы прошли на автодороге Левково — Грибово, которая служит проездом для жителей Левкова и Грибова к Красноармейскому шоссе. Также по этому участку можно проехать к конноспортивному клубу, мотодрому и остановкам общественного транспорта. В черте Ивантеевки покрытие заменили на улице Новой Слободе. Благодаря ремонтным работам проезд к поликлинике, музеям, драмтеатру и нескольким образовательным учреждениям стал удобнее и быстрее.

В данный момент ремонт покрытия ведется на обходе деревни Лепешки, который служит проездом к школам, Никольской церкви, спортивному комплексу, стадиону, а также является выездом для жителей деревни на Красноармейское шоссе. До конца ремонтного сезона в округе также планируется заменить покрытие на участке Красноармейского шоссе и дороги Софрино — Ашукино. Ввиду высокой интенсивности движения более 60 тысяч автомобилей в сутки на Красноармейском шоссе от поселка Зверосовхоза до КП «Чистые Пруды — 2» отремонтируют с применением асфальтобетонной смеси ЩМА-16, технология изготовления которой обеспечивает высокий уровень износоустойчивости. На участках обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

На муниципальной сети дорог отремонтировали 26 участков, преимущественно в черте города Пушкино. Дороги служат проездом к социально значимым объектам, в том числе, к образовательным учреждениям и местам отдыха.

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