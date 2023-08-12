Подмосковье 12 августа 2023, 21:22 Более 25 детей из ЛНР начали курс реабилитации в центре «Созвездие» в Красногорске

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Более 25 детей из ЛНР проходят курс реабилитации в красногорском центре «Созвездие».

«Эти дети, как и предыдущие группы, приехали на курс комплексного психолого-медико-социального сопровождения, медицинской реабилитации и культурно-средовой реабилитации. Вот сегодня ребята посещают музей-усадьбу „Архангельское“ и музей техники Вадима Задорожного», — сообщил директор центра Сергей Сюрин.

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В программе реабилитации полноценное медицинское сопровождение. Оно включает психотерапевтическое лечение, физиотерапевтическое лечение, общий лечебный зональный механо-массаж, локомоторную терапию.

У ребят уже прослеживается положительная динамика. С детьми работают как индивидуально, так и в группах. Им доступны все парки культуры, которые есть в Красногорске. Для них организовали ряд экскурсий в Новоиерусалимский монастырь и музей Победы.

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