Подмосковье 21 августа 2023, 13:42 Более 25 человек заблудились в лесах Подмосковья за неделю Комитет лесного хозяйства Московской области

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На прошлой неделе 25 человек заблудились в лесах Московской области. Неделей ранее их было в два раза больше. Об этом рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Больше всего потерявшихся было в Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах. Среди них было много люди старшего возраста.

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«В Дмитровском лесничестве в лес ушел мужчина 85 лет, страдающий деменцией, в Звенигородском — заблудились две пожилых женщины 66 и 84 лет, в Клинском — 45-летний мужчина ушел в лес, не взяв с собой телефон. В Бородинском лесничестве тревогу подняла мама, дочь которой больше суток блуждала по лесу», — заявил Филимонов.

Он напомнил, что, отправляясь в лес, следует зарядить телефон и взять дополнительную зарядку, лекарства, воду и перекус, предупредить родных о прогулках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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