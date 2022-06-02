Более 240 земельных участков для социальных и инвестиционных проектов выделят в Подмосковье

Для вовлечения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в хозяйственный оборот, подобрано более 240 земельных участков. Об этом сообщила заместитель правительства Московской области Анна Кротова.

«Для реализации инвестиционных и социальных проектов в Подмосковье выявлено более 240 земельных участков в 49 городских округах. Это позволит открыть новые производства, построить новые социальные объекты и увеличить налоговые поступления. По 52 земельным участкам уже имеются потенциальные арендаторы: в Электрогорске, Орехово-Зуево, Волоколамске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Ступино, Черноголовке, Луховицах, Электростали», — сообщила зампред.

Эти участки распределятся под промышленное и сельскохозяйственное производство, отели, животноводство, строительную промышленность, рекреационную деятельность и т. д.

«Общая площадь выявленных в муниципалитетах земли составляет более 1250 гектаров, которые мы можем предложить в качестве аренды инвесторам», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.