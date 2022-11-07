Более 240 заявок на киносъемки поступило с начала года в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 17:24 Более 240 заявок на киносъемки поступило с начала года в Подмосковье

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Подмосковье традиционно любимо кинематографистами за интересные локации, старинные города, чистую природу и близость к Москве. С начала года в кинокомиссию региона поступило больше 240 заявок на съемки фильмов.

Фото со съемок фильма «Иванько».

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Значительную часть всех выпускаемых в России фильмов снимают на территории Московской области. Киношники находят здесь не только вдохновение, но и развитую инфраструктуру. Одними из самых востребованных для съемок городскими округами являются Балашиха, Домодедово, Красногорск, Люберцы, Мытищи и Одинцовский.

Фото со съемок фильма «Иванько».

В число проектов этого года вошли фильмы «Непослушная» с Павлом Прилучным в главной роли, «Свет» с Еленой Яковлевой и «Сто лет тому вперед», одним из продюсеров которого выступает Федор Бондарчук. Из сериалов это «Сны Алисы» с Сергеем Безруковым и Екатериной Вилковой в главных ролях, «Иванько» с Денисом Шведовым и «Гнать» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским.

Фото со съемок фильма «Иванько».

Зимой 2023 года на экраны выйдет новый сериал под названием «Разрешите обратиться», снятый в Одинцове. Это история про полицейского Гошу Котова, который с детства мечтает достигнуть высот своего отца, погибшего при исполнении. В какой-то момент парень обретает суперспособности и становится оборотнем. Сериал объединяет в себе фэнтези, комедию и приключения.

Другим крупным проектом стал фильм из восьми серий, который рассказывает о жестоком серийном убийце из СССР Сергее Головкине. Съемки остросюжетного детектива «Фишер» прошли сразу в нескольких округах Подмосковья.