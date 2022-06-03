Более 240 участков выбрали в Подмосковье для инвестиционных и социальных проектов

Для реализации инвестиционных и социальных проектов и для вовлечения в хозяйственный оборот муниципальных земель в Подмосковье подобрано более 240 земельных участков в 49 округах. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Это позволит открыть новые производства, построить новые социальные объекты и увеличить налоговые поступления. По 52 земельным участкам уже имеются потенциальные арендаторы», — сообщила зампред.

Целевое назначение у выявленных земельных наделов разное, от промышленного до сельскохозяйственного. Общая площадь участков составила 1250 гектаров. Эти земли муниципалитеты могут предложить в аренду инвесторам, отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Минэкономразвития РФ дало высокую оценку инвестиционной карте Московской области. Регион первым из пяти пилотных внедрил у себя все пять элементов нового инвестиционного стандарта. Подтверждение стандартов начнется в июне.