Более 240 тысяч смарт-счетчиков газа установили жителям Подмосковья

Мособлгаз установил более 240 тысяч смарт-счетчиков на территории Подмосковья. Почти 90 тысяч из них оснащены GSM-модулем и могут автоматически передавать показания в Мособлгаз, где происходит обработка данных и расчет оплаты.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что важнейшей задачей газовиков региона является обеспечение безопасности при эксплуатации газового оборудования. Поэтому жителям области рекомендуют установку систем контроля утечки газа или инновационных приборов учета — смарт-счетчиков.Они обеспечивают высокую точность передачи данных и расчета за потребленный газ.

«Современные приборы учета газа пользуются спросом у наших абонентов. Их преимущество перед механическими приборами заключается в автономности работы, точности записи и передачи показаний, простоте обслуживания и оплаты за газ», — рассказал глава Мособлгаза Игорь Баранов.

Кроме того, смарт-счетчики позволяют пополнять счет дистанционно, без личного посещения офисов обслуживания, а также блокируют подачу газа при обнаружении утечки. А при использовании Smart GSM можно подключить услугу «Автоплатеж».

Абоненты Мособлгаза, у которых установлены приборы учета газа производства Itron (Gallus), могут пополнить свои смарт-карты в офисах обслуживания, в банковских терминалах или онлайн. С начала этого года 22 тысячи человек пополнили смарт-карты дистанционно.