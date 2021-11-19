Более 240 тысяч «коммунальных бонусов» получили жители Подмосковья за семь месяцев

Жители Подмосковья за семь месяцев реализовали более 240 тысяч купонов от партнеров программы лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус». Их предоставляют за своевременную оплату коммунальных услуг. Пользователи могут выбрать любое интересное предложение в самых разных сферах — от культуры и развлечений до ресторана и товаров для спорта.

Чаще всего жители выбирали предложения от OZON. На его долю за прошедшие семь месяцев пришлось 79,5 тысяч купонов. Второе место по популярности занимает «Чистая линия» — 63,2 тысяч купонов, во «Фрогого» пользователи потратили 62,9 тысяч купонов, рассказали в пресс-службе МинЖКХ.

В пользу онлайн-кинотеатра IVI было отдано 6,9 тысяч купонов. Еще 3,3 тысячи купонов пользователи потратили на покупку еды в пиццерии Domino’s pizza.

В ведомстве напомнили, что программа лояльности работает очень просто. После своевременной оплаты «коммуналки» онлайн жители Подмосковья могут выбирать новые предложения или повторять понравившиеся им бонусы, которые они выбирали в прошлый период.

После онлайн оплаты через личный кабинет МосОблЕИРЦ человек автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса», где может выбрать любое интересное предложение.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский отметил, что дистанционные формы обслуживания сейчас активно развиваются для удобства жителей. Среди них, в частности, «умная платежка».

«Личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ, мобильным приложением „МосОблЕИРЦ Онлайн“ и кнопкой моментальной оплаты пользуются уже порядка двух миллионов человек», — добавил он.

«Коммунальный бонус» дает возможность пользователям МосОблЕИРЦ каждый месяц получать купоны на покупки. Полный список партнеров программы можно посмотреть на сайте clubonus.ru.