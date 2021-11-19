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    19 ноября 2021, 10:09

    Более 240 тысяч «коммунальных бонусов» получили жители Подмосковья за семь месяцев

    МинЖХК Подмосковья: за 7 месяцев работы «коммунального бонуса» жители получили более 240 тысяч купонов

    Ольга Назаркина

    Жители Подмосковья за семь месяцев реализовали более 240 тысяч купонов от партнеров программы лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус». Их предоставляют за своевременную оплату коммунальных услуг. Пользователи могут выбрать любое интересное предложение в самых разных сферах — от культуры и развлечений до ресторана и товаров для спорта.

    Более 240 тысяч «коммунальных бонусов» получили жители Подмосковья за семь месяцев

    Чаще всего жители выбирали предложения от OZON. На его долю за прошедшие семь месяцев пришлось 79,5 тысяч купонов. Второе место по популярности занимает «Чистая линия» — 63,2 тысяч купонов, во «Фрогого» пользователи потратили 62,9 тысяч купонов, рассказали в пресс-службе МинЖКХ.

    В пользу онлайн-кинотеатра IVI было отдано 6,9 тысяч купонов. Еще 3,3 тысячи купонов пользователи потратили на покупку еды в пиццерии Domino’s pizza.

    В ведомстве напомнили, что программа лояльности работает очень просто. После своевременной оплаты «коммуналки» онлайн жители Подмосковья могут выбирать новые предложения или повторять понравившиеся им бонусы, которые они выбирали в прошлый период.

    После онлайн оплаты через личный кабинет МосОблЕИРЦ человек автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса», где может выбрать любое интересное предложение.

    Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский отметил, что дистанционные формы обслуживания сейчас активно развиваются для удобства жителей. Среди них, в частности, «умная платежка».

    «Личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ, мобильным приложением „МосОблЕИРЦ Онлайн“ и кнопкой моментальной оплаты пользуются уже порядка двух миллионов человек», — добавил он.

    «Коммунальный бонус» дает возможность пользователям МосОблЕИРЦ каждый месяц получать купоны на покупки. Полный список партнеров программы можно посмотреть на сайте clubonus.ru.