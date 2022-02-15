Более 240 тысяч ипотечных жилищных кредитов выдали жителям Москвы и Подмосковья в 2021 году

В прошлом году жители Москвы и Подмосковья стали чаще покупать недвижимость в ипотеку, всего было выдано свыше 243 тысяч жилищных кредитов. Это на 10,6% больше, чем в 2020 году, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

Заемщикам Москвы банки выдали почти 135 тысяч ипотечных кредитов на сумму 875,6 миллиарда рублей, а Московской области — более 108 тысяч кредитов на сумму около 481 миллиарда рублей. Таким образом, заемщикам московского региона в 2021-м предоставили жилищные кредиты на сумму 1,4 триллиона рублей, что на треть больше, чем в предыдущем году. В Москве средний размер ипотечного кредита составил 6,5 миллиона рублей, а в Подмосковье — 4,4 миллиона.

На рост популярности ипотеки в московском регионе повлияли снижение ставок по льготной и семейной программе, программы господдержки ипотечного рынка.

Также во второй половине 2021 года были запущены различные маркетинговые акции банков и девелоперов. Покупателям предлагали дисконты на квартиры от застройщиков, варианты субсидированной ипотеки под сниженный процент и возможность оформить кредит с минимальным первоначальным взносом.

К концу года в Москве и области наблюдался повышенный спрос на жилищные кредиты — в декабре объемы выданной ипотеки увеличились по сравнению с ноябрем 2021 года на 28%, составив 154 миллиарда рублей.