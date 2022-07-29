Более 240 тысяч детей отдохнули в лагерях Подмосковья с начала лета

Детских летних лагерях завершилась третья смена. С начала оздоровительной кампании в детских лагерях отдохнули больше 240 тысяч детей. Об этом сообщила сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«На юге нашей страны побывали более 30 тысяч ребят, а в Подмосковье — около 180 тысяч. Самыми популярными лагерями на данный момент стали языковые и спортивные. Совсем скоро стартует четвертая смена и отдыхать отправятся еще более 23 тысяч детей», — отметила Ирина Каклюгина.

Министерство социального развития сообщает, что в этом году наполняемость детских лагерей стопроцентная.

«Вся работа наших лагерей нацелена не только на полезный досуг, но и на оздоровление. Особое внимание уделяется распорядку дня, питанию, спортивным занятиям на свежем воздухе», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья.

Узнать все необходимое о детских лагерях и оставить отзыв можно на портале.

На протяжении июня специалисты провели 33 выезда, чтобы проверить ход строительных работ по капитальному ремонту детских оздоровительных лагерей Подмосковья. Капитальный ремонт проводят в пяти лагерях Подмосковья.