Более 240 сотрудников компании «Техногрупп» решили привиться от коронавируса в Дзержинском

Ситуация с коронавирусом остается непростой. Только за минувшие сутки в Московской области было выявлено 2566 случаев заражения. Единственный надежный способ уберечь себя и своих близких — это вакцинация.

В Дзержинском продолжают работу два пункта вакцинации — во взрослой поликлинике и приемном покое (круглосуточно).

Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Будкин сообщил, что Дзержинская городская больница совместно с администрацией города организует выездную вакцинацию на территории предприятий. Это позволяет поставить прививку большему количеству людей, не отрываясь от рабочего процесса.

В этот понедельник стартовала вакцинация в ООО «Техногрупп». Она продлится до среды. Желание сделать прививку выразили более 240 сотрудников предприятия.

Перед вакцинацией сотрудникам измеряют температуру, далее они заполняют анкету, проходят осмотр терапевта и получают прививку. После укола работники могут отдохнуть в учебном кабинете.

Многие сотрудники вакцинировались раньше и убеждают своих коллег последовать их примеру. Всем дело в том, что последствия от болезни тяжелее возможных побочных эффектов прививки, а избежать взаимодействия во время работы практически невозможно.

Согласовать выездную вакцинацию на территории предприятия можно по телефону: 8 (495) 550-20-95.