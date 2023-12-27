27 декабря 2023, 15:10
Более 2,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку Подмосковья в этом году
В этом году 2450 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья воспользовались региональными мерами поддержки. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Общий размер поддержки составил 10,9 миллиарда рублей», — добавила Зиновьева.
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С начала года выдали 433 гранта для молодых и социальных предпринимателей на общую сумму 211 миллионов рублей. Также 236 бизнесменов получили субсидию на покупку и лизинг оборудования на общую сумму 650 миллионов рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Инвестиции
Поддержка предпринимателей в Московской области
Промышленность
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