Подмосковье 27 декабря 2023, 15:10 Более 2,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку Подмосковья в этом году Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

В этом году 2450 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья воспользовались региональными мерами поддержки. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Общий размер поддержки составил 10,9 миллиарда рублей», — добавила Зиновьева.

Реклама

С начала года выдали 433 гранта для молодых и социальных предпринимателей на общую сумму 211 миллионов рублей. Также 236 бизнесменов получили субсидию на покупку и лизинг оборудования на общую сумму 650 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».