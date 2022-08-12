Более 24 тысяч жителей Серебряных Прудов получили экономию при оплате ЖКУ

В 2022 году в городском округе Серебряные Пруды были пересмотрены расценки на коммунальные услуги. Об этом рассказали в Комитете по ценам и тарифам Московской области.

В связи со снижением тарифа на теплоснабжение средний ежемесячный платеж снизился на 205 рублей в месяц для более чем 24 тысяч жителей Серебряных Прудов.

Это стало возможным благодаря комплексной работе по модернизации коммунальной инфраструктуры и дополнительной бюджетной поддержке ресурсноснабжающей организации.

В общей сложности в 2022 году снижение тарифов коснется более 440 тысяч жителей Московской области. Все новости можно узнавать на телеграмм-канал Комитета по ценам и тарифам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство овощехранилищ поможет снизить цены на «борщевой набор» в регионе.