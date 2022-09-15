Более 24 тысяч разрешений на работу такси выдано в Подмосковье с начала года | 360°

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Более 24 тысяч разрешений на работу такси выдано в Подмосковье с начала года

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Как отметили в Минтрансе Подмосковья, около восьми тысяч разрешений получили собственники транспортных средств. Документы им были выданы за один день в рамках мер поддержки бизнеса.

«На сегодняшний день в Подмосковье работает около 94 тысяч такси по выданным разрешениям. Порядка 77 тысяч из них выданы индивидуальным предпринимателям», — рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Евгений Аптекин.

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Каждый собственник транспортного средства может получить разрешение на таксомоторную деятельность, подав заявление в электронной форме через региональный портал госуслуг или обратившись в МФЦ с необходимым перечнем документов. Сведения о готовности разрешения поступят заявителю в личный кабинет, после чего можно будет приступать к работе.

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Автомобиль такси должен соответствовать региональному стандарту. Он должен иметь установленную цветовую гамму, желтую светоотражающую полосу с шашечным поясом, серую полосу снизу кузова, оранжевый фонарь на крыше. Проверить разрешение на работу можно онлайн на сайте министерства.

С 1 сентября в Подмосковье введены дополнительные меры поддержки предпринимательства, о которых рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Такси

Поддержка предпринимателей в Московской области

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