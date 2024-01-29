29 января 2024, 13:16
Более 24 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Последствия снегопада в парках Московской области устраняли 790 человек на прошлой неделе. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.
«За прошедшую неделю из парков вывезли более 24 тысяч кубометров снега. Задействовали почти 800 человек и 153 машины», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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В первую очередь расчищали центральные аллеи, а затем — дорожки, детские и спортивные площадки. Все очищенные территории обработали противогололедными материалами.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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