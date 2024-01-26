Подмосковье 26 января 2024, 17:33 Более 24 млн рублей штрафов выписали в Подмосковье за незаконную перевозку мусора в январе Пресс-служба ГУСТ МО

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С начала января в Подмосковье выявили 347 водителей, которые незаконно перевозили строительные отходы. Общая сумма штрафов за этот вид нарушений составила 24 миллиона рублей.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, только за прошлую неделю в регионе выписали штрафов на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

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«Талон, с одной стороны, узаконивает деятельность перевозчика, а с другой, позволяет следить за обращением строительного мусора и не допускать несанкционированных свалок. К сожалению, не все придерживаются правил, за что и привлекаются к административной ответственности», — сказала она.

Больше всего нарушителей с этом месяце выявили в Одинцове, Балашихе и Наро-Фоминске.

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