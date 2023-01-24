Подмосковье 24 января 2023, 12:58 Более 2,4 миллиона жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ за год

Читать 360tv в

Жители Подмосковья на 23,6% чаще сдавали анализы на ВИЧ в 2022 году по сравнению с 2021-м. Свой статус узнали более 2,4 миллиона человек.

Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции проводится бесплатно и анонимно. Это можно сделать в поликлиниках, выездных мобильных комплексах, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году 70 медицинских учреждений отремонтируют в Подмосковье.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».