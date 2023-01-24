24 января 2023, 12:58
Более 2,4 миллиона жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ за год
Жители Подмосковья на 23,6% чаще сдавали анализы на ВИЧ в 2022 году по сравнению с 2021-м. Свой статус узнали более 2,4 миллиона человек.
Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции проводится бесплатно и анонимно. Это можно сделать в поликлиниках, выездных мобильных комплексах, а также в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.«Информация о своем ВИЧ-статусе — один из показателей осмысленного отношения к себе и здоровью близких. В прошлом году в Подмосковье тестирование на ВИЧ прошли более 2,4 миллиона человек», — говорит главный врач подмосковного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.Исследование занимает всего 15 минут. Дополнительную информацию о возможностях тестирования можно найти на сайте.
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