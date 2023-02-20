Подмосковье 20 февраля 2023, 23:35 Более 24 километров линий электропередач отремонтировали в Мытищах в 2022 году

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлэнерго» привели в порядок порядка 24,5 километра воздушных и кабельных линий электропередач в Мытищах. Работы провели в прошлом году.

Показатели 2022 года на шесть километров превысили проделанную в 2021 году работу.

Реклама

Также в округе привели в порядок трансформаторные подстанции и распределительные пункты. В 21 из них отремонтировали оборудование, а в 20 модернизировали постройки. Порядка 12,7 гектара трасс ЛЭС очистили от кустарников.

Реклама

Работы проводились в рамках программы капремонта. Всего в прошлом году компания привела в порядок 316,6 километра линий электропередач.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».