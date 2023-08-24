Подмосковье 24 августа 2023, 17:22 Более 24 километров дорог отремонтировали в Зарайске ГБУ МО "Мосавтодор"

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Четыре участка общей протяженностью более 24 километров отремонтировали в Зарайске. Работы выполнили в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Благодаря голосованию на портале „Добродел“ покрытие заменили на двух участках дорог: от улицы Гагаринской до Школьной в деревне Летуново и между деревнями Авдеево и Пыжово», — уточнили в ведомстве.

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Более 16 километров покрытия обновили на участке от поворота на поселок Центральный усадьбы совхоза 40 лет Октября до деревни Мендюкино.

Также привели в порядок дорогу, ведущую к селу Протекино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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