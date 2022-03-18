Более 230 тысяч звонков поступило в кол-центр системы родовспоможения Подмосковья в 2021 году

В единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило 233 тысячи звонков в прошлом году. Это на 50 тысяч больше, чем в 2020, сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что около 10% звонков поступило из других регионов России.

«Ежедневно в колл-центр поступает более тысячи звонков. В беседе с будущей мамой операторы расскажут не только о необходимых документах и о получении подарочного набора „Я родился в Подмосковье“, но и о комплексной услуге. Мы создаем все условия, чтобы роды в Подмосковье оставались безопасными и комфортными», — сказала Светлана Стригункова.

Специалисты колл-центра консультируют по вопросам родов в медорганизациях области, рассказывают о предлагаемых услугах для беременных и молодых родителей и могут записать к врачу или помочь подобрать удобный роддом.

Единый колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работать в сентябре 2019 года. Чтобы получить консультацию, все желающие могут позвонить по номеру 8 (800) 550-30-03, служба работает ежедневно с 8 утра до 20 вечера.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку реализовать все программы по школам, детсадам и поликлиникам в регионе.