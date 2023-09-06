Подмосковье 06 сентября 2023, 13:51 Более 230 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Кампания по вакцинации населения против гриппа продолжается в Московской области. Сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах. На данный момент процедуру сделали уже свыше 230 тысяч человек, включая более 50 тысяч детей.

«Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений», — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Жители могут привиться в мобильном комплексе. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте регионального Минздрава. Для того чтобы вакцинироваться в поликлинике, необходимо предварительно записаться на региональном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в медучреждении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу. По его словам, в Подмосковье уже есть положительный опыт работы в данном направлении в отдельно взятых округах.

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