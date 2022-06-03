Более 230 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за ремонт дорог на «Доброделе»

Первый этап голосования по ремонту дорог Подмосковья на следующий год завершился на портале «Добродел». Жители выбрали дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте. В этот раз в голосовании участвовали более 230 тысяч человек — рекордное количество. Об этом сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

«Больше 230 тысяч пользователей Добродела приняли участие в сборе предложений по ремонту дорог на следующий год — это рекордное число участников, мы рады, что опрос вызвал интерес, жители стали активнее предлагать важные для них дороги. Многие не только предлагали объекты на ремонт, но и поддерживали предложения других — оставили более 266 тысяч комментариев», — отметил Гержик.

Он уточнил, что активнее всего участвовали жители трех городских округов — Ступина (16,3 тысячи), Зарайска (свыше 10,7 тысячи) и Раменского (больше 10,5 тысячи). Второй этап начнется через месяц — после обработки полученных предложений. Он стартует уже 1 июля: на голосование попадут дороги, которые предложили жители в рамках первого этапа, а также отобранные профильными специалистами участки.

В этом сезоне отремонтируют 320 участков (более 500 км), выбранных жителями на «Доброделе» в прошлом году. Работы на региональной дорожной сети ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». С перечнем этих дорог можно ознакомиться на «Доброделе».