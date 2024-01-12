12 января 2024, 14:15
Более 230 рабочих вышли на очистку улиц Воскресенска после снегопада
Более 230 рабочих и почти 30 машин задействовали в расчистке дворов и улиц Воскресенска после снегопада. Коммунальные службы дежурили в круглосуточном режиме, чтобы очистить дороги и обработать их противогололедными материалами.
Напомним, что в четверг 11 января в первой половине дня Воскресенск накрыла «черная метель». Так синоптики называют бурю, когда резко падает видимость.
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В ближайшее время в Подмосковье ожидаются перепады погоды: мороз продержится до конца недели, а с начала следующей температура установится на уровне -2 градусов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Воскресенск
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