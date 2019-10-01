«Дома обретают вторую молодость». Более 230 подъездов отремонтировали в Клину

Ремонт подъездов жилых домов в городском округе Клин завершен на 77%. Полностью приведены в порядок уже 239 подъездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Работы по ремонту подъездов очень активно идут в Высоковске. Глава городского округа Клин Алена Сокольская отметила, что подъезды в одном из старейших домов по улице Владыкина — достойный пример для подражания.

«Можно сказать, что дом № 11 обрел вторую молодость. В прошлом году он преобразился с внешней стороны — фасад как новый, в приятном для глаз цветовом решении. В 2019-м обновлены подъезды: стены и потолки, почтовые ящики, светильники и напольная плитка у входа. Претерпели изменения и входные группы. Сами жители добавили „изюминку“ во внутреннее убранство своих подъездов — украсили их незатейливыми, но очень милыми рисунками», — рассказала Алена Сокольская.

Жители дома № 5 на Первомайском проезде также вдохновились идеей украшения своих подъездов. Одна из долгожительниц Высоковска Вера Николаевна Королева подчеркнула, что при рабочие отремонтировали дом и подъезды не только быстро и красиво, но и качественно. «Когда перешли к подъездам, сделали временный удобный вход, положили что-то вроде мостиков, чтобы не дай бог никто не упал. Это было очень важно для пожилых людей. Спасибо хочется сказать всем, кто принимал участие и помогал в этих работах», — поблагодарила Вера Николаевна.

В городе Клин ремонтируют подъезды дома № 9 по улице Дзержинского. Рабочие уже сдали с первого по четвертый подъезд. Принимали их не только представители РЭУ и управляющей компании, но и сами жители.

Жительница дома Ольга Радвонецкая подчеркивает, что к ремонту все подходят очень серьезно. «Спуску, как говорится, рабочим не даем. Работу в первых подъездах мы уже одобрили и приняли, продолжаем благоустройство своими силами, создаем зеленый оазис», — добавила Ольга Витальевна.

Приводятся в порядок подъезды жилых домов и в сельских поселках городского округа. Так, в Зубове отремонтировали подъезды дома №16 по улице Школьная.

Старший по дому Владимир Фоменко делает акцент на том, что несмотря на удаленность поселка от центра города, жители не ни в чем не чувствуют себя ущемленными. «За последние несколько лет Зубово серьезно преобразилось. Проведено множество работ по благоустройству. Когда жители нашего дома узнали о программе „Мой подъезд“, то приняли решение участвовать. Сейчас работы завершены, мы их приняли и довольны результатом», — поделился Владимир Николаевич.

Сейчас на территории городского округа Клин приводят в порядок 47 подъездов, еще в 25 работы начнутся в ближайшее время. Благоустройство проводится в соответствии с графиком и завершится до 1 ноября.