Подмосковье 13 сентября 2023, 14:15 Более 230 нарушений выявили в лесах Орехово-Зуева с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала года в лесах Орехово-Зуева выявили свыше 230 нарушений. За указанный период инспекторы провели более 1,8 тысячи патрулирований, которые направлены на своевременное выявление, пресечение и предупреждение несоответствий законодательству.

По словам начальника отдела организации лесной охраны Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Екатерины Гуляевой, среди самых частых нарушений — несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности, а также самовольное занятие участков.

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На территории Орехово-Зуевского лесничества организовано 79 маршрутов, самый протяженный из которых составляет около 100 километров и проходит в Городищенском участковом лесничестве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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