Более 230 домов капитально отремонтируют в Подольске в 2022 году

В Подольске продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Таких масштабных работ город еще не видел, заявил «360» глава комитета по ЖКХ администрации Подольска Сергей Ольховский.

«Кровельные работы по плану будут вестись в 128 домах, фасадные — в 132, внутренние инженерные системы, электроснабжение и замена лифтов в количестве 122 штук — в восьми многоквартирных домах», — рассказал он.

В рамках программы рабочие установят общедомовые узлы учета. В общей сложности ремонт запланирован по 231 адресу, жители 86 домов уже могут оценить его результаты.

«Администрация самое пристальное внимание уделяет этому вопросу, потому что мы понимаем, что комфорт и благоприятные условия для жителей — это самый главный приоритет в нашей работе», — подытожил Ольховский.

Для включения дома в программу капитального ремонта необходимо провести собрание собственников. Далее их заявление рассматривает администрация и принимает решение.