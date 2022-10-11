Более 230 человек получили помощь в пункте поддержки мобилизованных в Истре | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 00:18 Поделиться Telegram

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Viber Более 230 человек получили помощь в пункте поддержки мобилизованных в Истре

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В Истре пункт поддержки мобилизованных и их семей заработал с 27 сентября. Уже сейчас помощь получили более 230 человек. Глава округа Татьяна Витушева проверила, как работает пункт.

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«Почему родственники — дело в том, что часть наших призывников уже уехали. И нам потребовалось время, чтобы найти эти вещи, закупить их и привезти сюда, чтобы обеспечить всех без исключения», — сказала Татьяна Витушева.

Каждый мобилизованный в Истре получает специальный вещмешок, в котором собрано все необходимое — тактическая аптечка, теплые вещи, спальные мешки и даже телефон для связи с родными. И благодаря тому, что пункт заработал в начале мобилизации, уже сейчас администрация городского округа понимает, что действительно пригодится призывникам. Ведь уже сейчас им приходит обратная связь.

Помогает мобилизованным не только администрация, но и неравнодушные жители. Принести необходимые вещи в этот пункт может любой. Работает он ежедневно с 9 утра до 22 вечера.

Ранее о центрах поддержки семей мобилизованных в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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