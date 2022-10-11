Более 230 человек получили помощь в пункте поддержки мобилизованных в Истре | 360°

Все новости
Спецоперация
11 октября 2022, 01:01
ООН призвала оставить открытой дверь для дипломатии по ситуации на Украине
Мир
11 октября 2022, 00:59
США пообещали предоставить Украине современные средства ПВО
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Подмосковье
11 октября 2022, 00:45
Занятия в новом корпусе Московского Губернского колледжа искусств в Химках начнутся в 2023 году
Мир
11 октября 2022, 00:20
Небензя назвал целью НАТО ослабление или победу над Россией
Подмосковье
11 октября 2022, 00:18
Более 230 человек получили помощь в пункте поддержки мобилизованных в Истре
Эксклюзив
11 октября 2022, 00:00
Украина полностью высунула свое нацистское рыло
Спецоперация
10 октября 2022, 23:50
Захарова назвала лицемерием и фальшью призывы США к переговорам по Украине
Спецоперация
10 октября 2022, 23:47
Мобилизованных отправили на практические занятия по боевой подготовке во Владимирскую область
Подмосковье
10 октября 2022, 23:40
Арбузный кросс прошел в Балашихе в 38-й раз