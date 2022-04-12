Более 2,3 тысячи жителей ДНР и ЛНР посетили концерты в Подмосковье

В Московской области с 5 марта было организовано свыше 150 культурно-массовых мероприятий для жителей Луганской и Донецкой народных республик, временно проживающих на территории региона. Их организовали при поддержке Минкультуры РФ, Министерства обороны, а также Министерства культуры Подмосковья.

Более 2,3 тысячи человек посмотрели различные концертные программы. Также в рамках культурно-массовых мероприятий прошли благотворительный концерт Юрия Башмета в музее-заповеднике П. И. Чайковского, концерт Родиона Газманова и прочие.

Также эвакуированные жители ДНР и ЛНР посещали экскурсии и театры. В ходе экскурсионных программ они побывали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, на оленьей ферме в Рузском городском округе и в разных музеях.

Для жителей ДНР и ЛНР, временно проживающих в Подмосковье, был организован показ восьми спектаклей в областных и муниципальных театрах. Более тысячи человек смогли посмотреть театральную постановку «Маленького принца» в Московском губернском театре, оперу «Степан Калашников» в Ступинском дворце культуры и другие.