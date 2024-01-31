Подмосковье 31 января 2024, 23:29 Более 2,3 тысячи подъездов убрали от мусора и грязи в Подмосковье с начала года ГУСТ МО

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Специалисты Единой диспетчерской службы Московской области обработали более 2,3 тысячи заявок от жителей региона в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде». В связи с этим ГУСТ МО напоминает о нормативах уборок в местах общего пользования многоквартирных домов.

Большинство обращений на эту тему поступило от жителей Химок, Подольска, Балашихи, Красногорска, Люберец, Королева и Ленинского.

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«Все заявки отработаны, подъезды убраны», — подчеркнули в ГУСТ МО.

Кроме того, специалисты ГУСТ напомнили, что в многоквартирных домах должна проводиться ежедневная влажная уборка первого и второго этажей, подметание подъезда дважды в неделю, а мойка полов во всем подъезде — один раз в неделю.

Если в подъезде находится лифт, то он должен убираться каждый день, а его оборудование промываться дважды в месяц. Во всех случаях, независимо от наличия или отсутствия лифта, управляющая компания обязана проводить генеральную уборку подъезда раз в год. Работники должны вымыть окна, счетчики, плафоны, жалюзи, а также удалить всю паутину с потолков и углов.

Если собственников квартир не удовлетворяет качество уборки, они могут обратиться к управляющей организации или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Все обращения обрабатываются в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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