Более 23 тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой перераспределения участков с начала года

Услугой по перераспределению участков воспользовались более 23 тысяч собственников с начала года. Об этом сообщила зампред Правительства области Анна Кротова.

Как отметила Кротова, основанием для перераспределения может быть увеличение участка, изломанная линия границы, получение доступа к коммуникациям или выход дома за пределы участка. Услуга стала одной из самых востребованных.

«Процедурой могут воспользоваться только правообладатели земельных участков, и ещё важный аспект: перераспределение возможно для земельных участков, чьи границы уже установлены в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнула Кротова.

Перераспределить землю могут собственники участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, огорода и садоводства. С причинами отказал можно ознакомиться на портале Госуслуг.

Процедура проводится в два этапа: образование земельного участка и постановление его на кадастровый учет, а затем — заключение соглашения между заявителем и администрацией.

Увеличение площади участка осуществляется за плату в размере 50% от кадастровой стоимости присоединяемой части.