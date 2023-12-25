Подмосковье 25 декабря 2023, 11:29 Более 23 тысяч жителей аварийных домов Подмосковья расселят в 2024 году Unsplash

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С января 2024 года в Подмосковье стартует новый этап по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

По его словам, более 23 тысяч человек расселят из аварийного жилья в 2024 году.

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«Программа будет реализовываться через предоставление сертификатов, строительство новых домов, покупку готового жилья и комплексное развитие территорий. Безусловно, сертификат является самым удобным инструментом», — подчеркнул Коханый.

Жилье по сертификату можно приобрести в любом округе, а средства можно направить на строительство дома или на ипотеку. Размер компенсации за квадратный метр по сертификату составит 130 тысяч рублей.

Чтобы получить сертификат, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года, это должно быть единственное жилье у собственника, а право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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