Подмосковье 11 января 2024, 14:21 Более 23 тысяч человек воспользовались сервисом «Паллиативная помощь» в Подмосковье Unsplash

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Онлайн-сервис «Паллиативная помощь» запустили в Подмосковье в апреле 2023 года. За это время его услугами воспользовались около 23 тысяч человек.

«За время его работы наибольшей популярностью у жителей стали разделы о правах пациентов, оказания паллиативной помощи и школа пациента», — отметил директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

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На портале можно найти информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными, полезные статьи и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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