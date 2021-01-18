Более 23 тысяч человек привили от ковида в Подмосковье

Подмосковные врачи привили от коронавируса уже 23 807 жителей региона. Вакцинацию проводят в 93 пунктах. Об этом сообщила глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова.

Всего в регионе от ковида привились 23 807 человек. Сейчас пройти вакцинацию можно в 93 работающих пунктах. К февралю их количество увеличат до 135, а в течение следующего месяца — до 220. Кроме того, дополнительно в регионе будут использовать 25 мобильных ФАП для вакцинации в селах и на предприятиях.

«На сегодня инфраструктура для вакцинации состоит из 93 пунктов. К 1 февраля количество пунктов мы увеличим до 135. За февраль месяц доведем это количество до 220. Дополнительно используем 25 мобильных ФАПов для вакцинации в сельской территории и на предприятиях», — сказала Светлана Стригункова.

К 25 января Подмосковье получит еще 85 тысяч доз вакцины от коронавируса. В феврале будет поставлено еще 205 тысяч доз препарата. Записаться на вакцинацию в Подмосковье может любой желающий старше 18 лет через сайт госуслуг. Для вакцинации используется российский препарат «Спутник V».

За время распространения коронавируса в Московской области зафиксировали 178 833 случая инфицирования. Вылечить от ковида и выписать из больниц медикам удалось уже 137 730 пациентов. Скончались после заражения 3299 человек. По всей России выявили 3 591 066 случаев заболевания.