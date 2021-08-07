Более 23 тысяч бесплатных поездок совершили льготники на коммерческих маршрутах в Чехове

Более 23 тысяч поездок совершили жители Чехова на коммерческих маршрутах по скидкам и льготам. Округ вошел в число пилотных, где с 1 августа начали предоставляться льготы по соцкарте Московской области и скидки по «Стрелке» на коммерческих маршрутах.

Сейчас в Чехове на всех 60 автобусных маршрутах льготные категории граждан могут ездить бесплатно, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

«Мы постоянно мониторим пассажиропоток, и мы очень надеемся, что то решение, которое принял губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, очень помогает людям, в том числе и материально», — сообщила первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

Она обратила внимание, что во всех автобусах, где теперь предоставляются льготы, усилен контроль — работает фокус-группа из 30 человек, которая проверяет корректную работу валидаторов.

В ведомстве напомнили, что по соцкарте Московской области бесплатный проезд предоставляется пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и отдельным категориям детей. По «Стрелке учащегося» скидка на проезд составит 50% — с 1-й по 35-ю поездку, 99% — с 36-й поездки. Для пассажиров по обычной «Стрелке» скидка составит 7% за каждые 10 поездок и 35% — за 50 и более поездок.

Весь список коммерческих маршрутов, которые предоставляют льготы и скидки, можно посмотреть на сайте Минтранса.

С 1 августа льготы на коммерческом общественном транспорте стали доступны в пяти муниципалитетах Московской области. Проект стартовал в Одинцове, Люберцах, Ленинском, Чехове и Наро-Фоминске. Воробьев поставил задачу распространить эту практику на всю область.

«Это важный запрос жителей, который мы слышим. „Мострансавто“ предоставляет услуги по льготному проезду. А вот когда это коммерческий маршрут, то здесь, как говорят в народе, „нестыковочка“. Я ставил задачу нашему Минтрансу, чтобы в этом вопросе было найдено решение. Взяли наиболее проблемные территории», — подчеркнул он на оперативном совещании с министрами и главами округов 26 июля.