Подмосковье 15 ноября 2022, 14:26 Более 23 миллионов книг выдали в библиотеках Подмосковья с начала года

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Библиотеки Подмосковья постепенно модернизируются, посетителям становится все удобнее и комфортнее получать их услуги. Только с начала этого года жители Московской области получили в библиотеках порядка 23 миллионов книг.

«Это на 1 миллион книг больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью у читателей пользовались художественная и научно-популярная литература», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В целом получается, что выдача книг в библиотеках Подмосковья за последний год возросла больше, чем на 4 процента. В Московской области сейчас работают сразу 924 библиотеки. Среди них есть одна областная, остальные просто муниципальные. В каждой из них можно попасть в Национальную электронную библиотеку

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Таким образом, книговыдача в подмосковных библиотеках увеличилась за год более чем на 4%.

На территории региона действуют 924 библиотеки: одна областная — Московская губернская универсальная библиотека и 923 муниципальных.

Во всех региональных библиотеках есть доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. На базе 165 библиотек открыты удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки.