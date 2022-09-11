Более 222 тысяч избирателей проголосовали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 16:34 Поделиться Telegram

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Viber Более 222 тысяч избирателей проголосовали в Подмосковье РИА «Новости»

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По состоянию на 15:00 в Московской области проголосовали 222 116 избирателя — 15,38% от всей численности. Об этом сообщил Мособлизбирком.

В Подмосковье проходят дополнительные выборы депутата в облдуму по Воскресенскому одномандатному округу № 2, а также членов Советов депутатов в 24 муниципальных образованиях. Среди них Павловский Посад, Ступино, Клин, Наро-Фоминский, Домодедово, Люберцы, Балашиха, Дубна.

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В основной день голосования, 11 сентября, открылось 1095 избирательных участков. Голосование идет с 08:00.

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Политолог Дмитрий Журавлев объяснил, почему так важны выборы муниципальных депутатов. По его словам, основные социальные вопросы — это вопросы именно муниципальной власти, поскольку «с этого уровня конкретные задачи гораздо лучше видны».

Москвичи активно пользуются возможностями дистанционного электронного голосования.

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании в режиме онлайн, написало «Утро.ру».

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