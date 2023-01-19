Подмосковье 19 января 2023, 10:44 Более 222 тысяч человек стали участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье

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Более 222 тысяч жителей Подмосковья присоединились к проекту «Активное долголетие». Для участников клуба подготовили новые активности, в том числе скалодром. Первые занятия пройдут в Одинцове.

«Ежегодно эта цифра увеличивается. Мы видим большой запрос и интерес со стороны старшего поколения», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет могут присоединиться к «Активному долголетию» в своем городе. Самыми популярными направлениями клуба являются занятия физнагрузкой, творчеством, а также компьютерной и финансовой грамотностью. Кроме того, в рамках проекта старшее поколение изучает право.

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