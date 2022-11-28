28 ноября 2022, 18:52
Более 2200 участков в Подмосковье приобрели через торги с начала года
Через торги в Подмосковье можно приобрести участки для индивидуального жилищного строительства и под личное подсобное хозяйство. Комитет по конкурентной политике региона предоставил данные о средней стоимости сотки подмосковной земли для участков ИЖС и ЛПХ, проданных через торги.
В торгах побеждает тот участник, который предлагает наибольшую сумму за желаемый участок. Так, начальная цена в процессе торгов может увеличиться в несколько раз.
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Минимальные цены на участки в данный момент в городских округах Лотошино, Серебряные Пруды, Луховицы, Кашира и в Волоколамском городском округе.
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Самая дорогая земля в Дмитровском, Раменском, Пушкинском городских округах, а также в городском округе Домодедово и Подольск.
В данный момент в регионе почти 700 участков выставлены на торги. Получить всю необходимую информацию об объектах, выставленных на торги, можно на портале ЕАСУЗ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Недвижимость
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