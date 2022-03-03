Более 220 тысяч жителей Подмосковья получили кешбэк за оплату ЖКУ

Жители Подмосковья продолжают активно пользоваться «Умной платежкой» для оплаты жилищно-коммунальных услуг в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн». Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир» получила уже 221 тысяча клиентов МосОблЕИРЦ — общая сумма составила 59 миллионов рублей.

При этом количество выданных купонов от 72 партнеров достигло 843 тысяч. В их число входят купоны образовательных и культурных проектов, онлайн-магазинов, кинотеатров, кафе и ресторанов, поставщиков товаров для здоровья и спорта.

Участником акции «Коммунальный бонус» и «Кешбэк МИР» может стать клиент МосОблЕИРЦ. Для этого достаточно не иметь долгов по оплате ЖКУ за прошлые периоды и оплачивать коммунальный счет картой «Мир» через личный кабинет на сайте расчетного центра. Также оплатить можно через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Источник фото: телеканал «360»

При этом, чтобы получить кешбэк, нужно выполнить ряд условий. Первое — иметь карту «Мир», ее можно заказать на официальном сайте системы. Второе — нужно зарегистрировать карту на сайте программы лояльности или через личный кабинет «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для этого надо нажать кнопку «Активировать» и зайти в свою учетную запись платежной системы «Мир» (или создать новую). Тогда кешбэк будет активирован и 1% от оплаченного счета станет приходить на зарегистрированную в программе лояльности карту после оплаты ЖКУ.

Источник фото: телеканал «360»

«Во всех центральных офисах МосОблЕИРЦ установлены компьютеры, где любой пенсионер, пожилой человек или просто клиент, которому нужна помощь, может зарегистрироваться в личном кабинете „МосОблЕИРЦ Онлайн“, оплатить счет без банковской комиссии, попасть на страничку „Коммунального бонуса“ и выбрать купон. Пройти этот несложный путь всем желающим помогают сотрудники МосОблЕИРЦ. Не забудьте только взять с собой паспорт, банковскую карту и платежный документ», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Жители региона могут выбирать новые предложения или повторять бонусы, которые они выбирали раньше. Плательщик автоматически попадает на страницу «Коммунального бонуса», где ему предоставят на выбор ряд предложений. Ассортимент большой — от сферы культуры и развлечений, кафе и ресторанов до магазинов товаров для спорта, красоты и здоровья.

Правила программы «Коммунальный бонус» и перечень бонусов опубликованы на сайте. Оплатить можно как дистанционно, так и в офисе расчетного центра МосОблЕИРЦ. Сделать это поможет консультант, он же распечатает купон.