Более 220 предпринимателей приняли участие в цифровом форуме Подмосковья

Участники подмосковного форума «Все дело в цифре: топ 10 цифровых решений для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать» смогли обсудить финансовые и маркетинговые особенности ведения бизнеса, тренды электронной коммерции и построение командной работы. Организовало встречу Агентство инвестиционного развития Московской области при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила «360», что форум прошел в цифровом формате. В нем приняли участие более 220 предпринимателей.

«Вопросы цифровизации бизнеса вызвали живой интерес среди участников, которые смогли расширить свои знания в наиболее актуальной на сегодняшний день сфере предпринимательской деятельности», — сообщила она.

Зиновьева рассказала, что на форуме выступили представители «Яндекса», «ВКонтакте», «AliExpress Россия», Robokassa, «Ярмарка Мастеров Livemaster», «1С-Битрикс» и других маркетплейсов.

Эксперты рассказали об особенностях построения бизнес-процессов и ведения онлайн-торговли.

Участники форума узнали о мерах поддержки предпринимателей в Московской области. Например, бизнесменов Подмосковья власти могут субсидировать часть затрат на услуги маркетплейсов и доступ к маркетинговым инструментам «Яндекса» менее чем за 20% их стоимости.

В рейтинг «умных» городов России, составленный Минстроем РФ, попали 15 городов Московской области с высоким уровнем цифровизации.