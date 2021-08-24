Более 220 подмосковных волонтеров привлекли к организации форума «Армия-2021»

Подмосковные волонтеры активно помогают в организации Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр. Всего на помощь пришли более 220 добровольцев из Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций региона.

Подмосковная молодежь помогает на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» и Армейских международных играх. Более 220 волонтеров задействовали в обоих мероприятиях. Добровольцев привлекли к организации форума и игр, подготовке площадок, координации и навигации гостей. Молодежь создает комфортные условия для зрителей и обеспечивает бесперебойную работу всех служб на территории парка «Патриот».

Участники движения «Юнармия» продемонстрировали интерактивно-выставочный модуль «Юнармейская карусель». В этом проекте они собрали новаторские идеи, полезные активности и мультимедиатехнологии. На площадке юные гости форума смогут попробовать свои силы, пройдя настоящие испытания и преодолев свои страхи. Юнармейцы разделили модуль по тематическим зонам. Дети попробуют себя в роли медиков, журналистов, военных, танцоров и даже киберспортсменов.

Ознакомиться с программой и купить билет на VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» можно на официальном сайте.

Форум и армейские игры стартовали 22 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. На форуме представят почти 28 тысяч экспонатов от 1,4 тысячи отечественных и иностранных предприятий. В мероприятии примут участие 11 государств: Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан.