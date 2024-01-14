Подмосковье 14 января 2024, 09:51 Более 220 мест для Крещенский купаний подготовят в Подмосковье Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Московской области подготовят более 226 площадок для безопасных крещенских купаний, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона. По словам главы ведомства Михаила Хайкина, на открытых водоемах будет 65 таких мест.

Крещенские купания состоятся 18–19 января. На прудах организуют 52 безопасные площадки, еще будет 44 возводимых купели и 67 купелей, расположенных внутри помещений. Одними из самых популярных мест для купаний в Подмосковье остаются источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, иордань на Истре, Дмитровская купель у Покровского храма и источник Николая Чудотворца в Коломне.

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На каждой площадке оборудуют комфортные подходы к местам купания, туалеты, теплые места для переодевания и сделают парковку для машин. Следить за безопасностью будут сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

Ранее врач Ольга Шарапова напомнила, что купание в ледяной воде категорически запрещено беременным женщинам на любом сроке. Перегрузка сердечно-сосудистой системы, которая возникает из-за резкой смены температур, может негативно отразиться на маме и ее ребенке.