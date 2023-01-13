Подмосковье 13 января 2023, 18:42 Более 220 мест для крещенских купаний подготовят в Подмосковье к 18 января

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Площадки с оборудованными крещенскими иорданями подготовят для верующих в городских округах Подмосковья к 18 января. Желающие окунуться смогут выбрать для себя одну из 223 прорубей.

«Организуем для жителей 80 мест на открытых водоемах, 38 — на прудах, 42 возводимые купели и 63 купели в помещениях», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Традиционно большое количество верующих ожидается 18 и 19 января у иорданей храма «Покров Пресвятой Богородицы» в Дмитровском округе, святого источника «Белый колодец» в Зарайске, реки Истры возле Ново-Иерусалимского монастыря и других популярных местах Подмосковья.

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Все официальные крещенские купания будут проводиться при дежурстве спасателей, медиков и полицейских. Организованные купели оборудуют подходами, светом и раздевалками. Выбрать ближайшую прорубь можно на сайте Министерства благоустройства. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность и комфорт праздничных мероприятий.

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