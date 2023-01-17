Подмосковье 17 января 2023, 04:34 Более 220 мест для крещенских купаний подготовили в Подмосковье МЧС по Подмосковью: в регионе подготовили 225 мест для крещенских купаний РИА «Новости»

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В муниципальных образованиях Московской области для крещенских купаний подготовили более 220 мест. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС РФ по Подмосковью.

Как указали в региональном главке МЧС, в муниципальных образованиях Московской области подготовлено 225 мест для крещенских купаний, из которых «64 — на открытых водоемах, 53 — на прудах и 108 — в купелях».

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Все купели, как отметил собеседник агентства, оборудованы осветительными приборами и настилами. Также там есть места для обогрева и переодевания, и все места имеют удобные спуски в воду. Везде будут дежурить спасатели и медики.

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Больше всего участников крещенских купаний ожидается в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Шатуре, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном и в Одинцове, добавили в пресс-службе.

В этом году в Москве не будет Крещенских морозов. Все предварительные прогнозы показали 19 января в столице оттепель. По прогнозам, москвичей будет ждать самое теплое Крещение за последние 15 лет.

На протяжении почти всех суток 19 января ожидается облачная погода и осадки преимущественно в виде дождя. Столбики термометров в Москве поднимутся отметки в два градуса тепла.