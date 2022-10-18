Более 220 медиков начали работу в Подмосковье по программе «Земский доктор» | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 18:42 Более 220 медиков начали работу в Подмосковье по программе «Земский доктор»

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225 земских докторов и земских фельдшеров устроились на работу в Московской области в 2022 году. Пополнение медицинского трудового корпуса региона провели в рамках программы «Земский доктор».

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что программа „Земский доктор“ создана для того, чтобы поддержать специалистов, которые едут работать в сельскую местность.

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"Участники программы получают единовременную денежную выплату: врачи — до полутора миллионов рублей, фельдшеры — до 750 тысяч. Всего в этом году мы планируем привлечь 245 врачей и фельдшеров», — отметила запред.

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В текущем году на программу было выделено 226 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе действуют программы «Социальная ипотека» и «Земля врачам». Врачам также компенсируют траты на аренду жилья. Участковые врачи-терапевты, педиатры и врачи общей практики получают губернаторскую доплату в размере до 32 тысяч рублей.